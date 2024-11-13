Не с "попутчиком" знакомитесь в поезде: у этого слова есть украинское соответствие

Есть слова-русизмы, которые мы употребляем не так часто и поэтому не задумываемся, какой у них украинский аналог. К таким словам можно отнести и "попутчика".

Для тех, кто часто путешествует и рассказывает о поездках, есть необходимость обозначить людей с которыми встретился в дороге. Часто мы используем слово "попутчик", но это русизм и в рубрике "Антисуржик. Говорим правильно на украинском!" 24 Канал расскажет, какой его украинский аналог.

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Каким словом заменить "попутчика"

Слово "попутчик" – это русизм, которое происходит от слова "путь" – "шлях", "дорога".

Кто такой "попутчик" Так обозначаем человека, с которым едем в одном направлении в поезде или автобусе. Или компаньон, которого ищем, чтобы разделить расходы на топливо или просто пообщаться по дороге.

Самым точным украинским аналогом этого слова является термин "попутник". Это слово имеет то же значение и происхождение.

Но в украинском языке есть и другие слова, которыми можно заменить "попутчика", но их можно толковать с другим контекстом.

"Подорожанин / подорожній" – это слово также может использоваться для обозначения человека, который путешествует вместе с вами. Однако, оно может иметь более общее значение.

– это слово также может использоваться для обозначения человека, который путешествует вместе с вами. Однако, оно может иметь более общее значение. "Супутник" – это тот, кто идет, едет, путешествует вместе с кем-либо. Слово чаще всего употребляется в контексте, когда речь идет о постоянном компаньоне в путешествии.

Определим ситуации использования:

если говорим о постоянном сопровождающем в поездке – то "спутник"; если ищем кого-то, чтобы разделить расходы на топливо – то "подорожній"; если речь идет о поезде или автобусе, то "попутник" будет наиболее точным вариантом.

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