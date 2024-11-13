Не з "попутчиком" знайомитесь у поїзді: у цього слова є український відповідник

Є слова-русизми, які ми вживаємо не так часто і тому не задумуємося, який у них український відповідник. До таких слів можна віднести і "попутчика".

Для тих, хто часто подорожує і розповідає про поїздки, є необхідність позначити людей з якими зустрівся у дорозі. Часто ми використовуємо слово "попутчик", але це русизм і у рубриці "Антисуржик. Говоримо правильно українською!" 24 Канал розповість, який його український відповідник.

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Яким словом замінити "попутчика"

Слово "попутчик" – це русизм, яке походить від слова "путь" – "шлях", "дорога".

Хто такий "попутчик" Так позначаємо людину, з якою їдемо в одному напрямку у потязі чи автобусі. Або компаньйон, якого шукаємо, щоб розділити витрати на пальне чи просто поспілкуватися дорогою.

Найвлучнішим українським відповідником цього слова є термін "попутник". Це слово має теж значення і походження.

Але в українській мові є й інші слова, якими можна замінити "попутчика", але їх можна тлумачити з іншим контекстом.

"Подорожанин / подорожній" – це слово також може використовуватися для позначення людини, яка подорожує разом з вами. Проте, воно може мати більш загальне значення.

– це слово також може використовуватися для позначення людини, яка подорожує разом з вами. Проте, воно може мати більш загальне значення. "Супутник" – це той, хто йде, їде, подорожує разом із ким-небудь. Слово найчастіше вживається в контексті, коли мова йде про постійного компаньйона в подорожі.

Визначимо ситуації використання:

якщо говоримо про постійного супроводжуючого у поїздці – то "супутник"; якщо шукаємо когось, щоб розділити витрати на пальне – то "подорожанин"; якщо мова йде про поїзд чи автобус, то "попутник" буде найбільш влучним варіантом.

Візьмете "подорожанина"? / фото для привернення уваги