ПроЄкт или проЕкт: как правильно должен говорить современный украинец

Новое Украинское правописание 2019 года внесло изменения и вернуло в употребление и написание украинские слова начала ХХ века. Сегодня исследуем слово "проЄкт".

В рубрике "Говоримо українською!", выясним почему в слове "проЕкт", появилась буква "є". Почему так произошло, поможет прояснить учительница украинского языка Светлана Чернышева в своем тиктоке.

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Почему именно "проЄкт"

В новом правописании есть два раздела – изменения без вариантов и варианты дополнения к действующей норме. Раздел "Без вариантов" идет первым. Изменение под номером один – это слово "проЄкт".

В правописании 1928 года, слово проєкт, а также еще ряд слов иноязычного происхождения с корнем -ject- передавали через -єкт-, то есть писали и произносили с буквой "є". Проєкт – от латинского projectus.

Почему появилось "Е" Изменения произошли в 1933 году, когда развернулась программа СССР по русификации населения. С целью приближения литературного украинского языка к русскому, слова "проект" "проекция" и производные от них на законодательном уровне было установлено писать исключительно с буквой "е".

Поэтому, правописание 2019 года вернуло правила традиционного украинского правописания. Поэтому, слова проєкт, проєктувати, проєктант, проєктний, проєктор, проєкція пишут с "Є".

Так почему "проЄкт": тикток Светланы Чернышевой

Важно! Переходный этап, когда допускается употребление старых языковых норм и новых, и это не считается ошибкой длился 5 лет. Сегодня, слово "проЕкт" уже ошибка!

Согласно предыдущему правилу следующие слова тоже пишутся через -є-.

ін'єкція (от лат. injectio);

об'єкт (от лат. objectum);

траєкторія (от лат. trajectus).

суб'єкт (от лат. subjectum)

Возвращаемся к истокам, соблюдаем правила и говорим на украинском!