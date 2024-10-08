Но не стоит засорять свою речь россиянизмами. Образование 24 поможет искоренить еще одно несвойственное нашему языку слово.

Смотрите также "Удерживать руки на весу": как это сказать на украинском

Как на украинском будет "рубашка"

Так, из уст украинцев часто можно услышать такое слово как "рубашка". Причем его употребляют как мужчины, так и женщины, когда говорят об одном из элементов своего гардероба. Однако это – русизм.

В украинском языке взамен на замену есть красивое слово "сорочка".

Что интересно! Слово "сорочка" обозначает не только одежду. Имеет оно и другие значения.

Если заглянуть в словарь, то можно найти следующие:

Женское или детское нательное белье.

Женская одежда, которую одевают поверх белья.

Мужское нательное белье или одежда, надеваемая поверх белья, для верхней части тела.

Защитная оболочка чего-либо.

спец. Полость в машинах и аппаратах, предназначенная для циркуляции жидкости или газа, которые охлаждают или нагревают что-либо.

Обратите внимание! Ранее в нашей антисуржиковой подборке мы рассказывали о том, как правильно называть вещи из вашего зимнего гардероба. В частности, подсказали, какие суржиковые слова вы можете употреблять, называя те или иные вещи. Об этом читайте по ссылке.