Але не варто засмічувати своє мовлення росіянізмами. Освіта 24 допоможе викорінити ще одне непритаманне наші мові слово.

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Як українською буде "рубашка"

Так, з уст українців часто можна почути таке слово як "рубашка". Причому його вживають як чоловіки, так і жінки, коли говорять про один з елементів свого гардероба. Однак це – росіянізм.

В українській мові натомість на заміну є красиве слово "сорочка".

Що цікаво! Слово "сорочка" позначає не лише одяг. Має воно й інші значення.

Якщо заглянути у словник, можна знайти такі:

Жіноча або дитяча натільна білизна.

Жіночий одяг, який одягають поверх білизни.

Чоловіча натільна білизна або одяг, що надягають поверх білизни, для верхньої частини тіла.

Захисна оболонка чого-небудь.

спец. Порожнина в машинах і апаратах, призначена для циркуляції рідини або газу, які охолоджують чи нагрівають що-небудь.

Зверніть увагу! Раніше у нашій антисуржиковій добірці ми розповідали про те, як правильно називати речі з вашого зимового гардероба. Зокрема, підказали, які суржикові слова ви можете вживати, називаючи ті чи інші речі. Про це читайте за посиланням.