Краще збагачуйте свій словник колоритними українськими словами та фразами. У цьому допоможе відомий український мовознавець та педагог Олександр Авраменко.
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Як сказати українською "удерживать руки на весу"
У "Сніданку з 1+1" мовознавець розповів, що його часто запитують, як перекласти фразу "удерживать руки на весу". Зокрема, сполуку "на весу". Також нагадав про труднощі перекладу з російської на українську.
Це той випадок, коли перекладу одного слова недостатньо. "На весу" українською – у висячому положенні. Отже, тримати руки у висячому положенні,
– розповів мовознавець.
І додав, що не завжди одному слову якоїсь мови відповідає одне слово іншої мови.
Як сказати українською "удерживать руки на весу" / скриншот відео
- Раніше ми також розповідали про те, як українською правильно назвати "кружку". Про це читайте за посиланням.