Не говорите "тыква": украинское соответствие интереснее

Немало русских слов осталось в речи украинцев, которыми пользуются для определения фруктов и овощей. Но в родном языке есть свои слова для их обозначения, давайте пользоваться ими.

Сегодня в рубрике "Говорим на украинском!" исследуем слово "тыква", его происхождение и украинское соответствие вместе с Освіта 24.

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Почему "тыква" и почему "гарбуз"

Эти овощи, яркие символы осени – желтого, оранжевого, зеленого, серого, белого, полосатого и даже синего цветов, издавна в традициях и блюдах украинцев. Но в речи украинцев можем услышать его русскую версию обозначения – "тыква". Но это считается русизмом. Происхождение русского слова по версии словаря Успенского, возможно происходит от праславянского tyky или tykati - "жиреть, толстеть". Однако. есть другая версия: от греческого "sikuos" - "огурец".

Для обозначения этого овоща в украинском языке есть слово "гарбуз". Это слово используется преимущественно в нашем языке и имеет тюркское происхождение, вероятно из половецкого языка – харбуз, тыква. На крымскотатарском языке – къарпуз, на персидском – Xarbuza "дыня" (буквально, "ослиный огурец"). Как и в турецком языке karpuz – то дыня.

Оля Багний, автор и ведущая программы "Правильно на украинском" на Радио Трек объяснила почему правильно употреблять слово "гарбуз".

Объяснение слов кавун и гарбуз: смотрите видео

В ряде языков присутствуют и слово "гарбуз" и похожие слова к "гарбуз", но они имеют разное значение. Языковые различия часто имеют культурные и исторические причины.

Интересно! В украинском языке слово "тыква" обозначает другое растение из того же семейства: лагенарию – плоды которой похожи на большую зеленую грушу. А также емкости для воды сделаны из того сухого плода.

У украинцев есть своя "тыква" и это не овощ

Словарь украинского языка дает и другое толкование слова "тыква" – черепной сосуд, подобный кувшину с очень узким горлом, в котором носят или держат воду, вино и тому подобное.

Бочонки, бутылочки, носатку, сулии, тыквы, баклажки,

Все высушили [троянцы] без остатка,

Посуду растолкли в куски (И. Котляревский. Энеида)

Объяснение об этом сосуде и происхождении названия можем услышать от языковеда Светланы Пошивайло.

У украинцев тоже есть "тыква": смотрите видео

Региональные украинские варианты слова "гарбуз"

Ресурс "Давайте займемся текстом" в своем фейсбуке провел опрос и собрал региональные варианты слова "гарбуз".

"Тыквенная" карта Украины / фейсбук "Давайте займемся текстом"

Также существуют языковые варианты обозначения овоща в зависимости от формы, размера, назначения тыквы.

Таракуца, ханька, горгопка, карафоньки - это о маленьких декоративных тыковках.

Гарбузета - это про маленькие.

Кашник и подобные слова - это про особый сорт, что легко разваривается и очень сладкий на вкус.

Пекуча и подобные слова - это то же, что кашица.

Интересные факты о тыкве

Тыквы входят в семейство Cucurbitaceae, насчитывающее около 960 видов, к которому также относятся арбузы, дыни и кабачки.

Родина происхождения – Центральная Америка, в частности Мексика.

У нас тыква – это овощ, однако с ботанической точки зрения – это фрукт. Плоды развиваются из частей цветка, окружающих завязь, что классифицирует их как фрукты.

Самая большая тыква в мире весила более 1200 килограммов! Она была выращена в Бельгии в 2016 году.

Тыква универсальный ингредиент различных блюд, от супов и рагу до десертов. А еще имеют большую питательную ценность.

Тыквы являются популярными осенними украшениями, особенно во время Хэллоуина. Из них вырезают фонарики, в которые помещают лампочку или свечу, что освещает вырезанное лицо. Это традиция, имеющая кельтские и римско-католические корни.

Тыквенные головы на Хэллоуин / Иллюстративное фото

Тыква в украинских традициях

День тыквы в Украине предлагают отмечать 30 октября, но происхождение этой даты точно не известно.

Тыква символизировала хозяина дома, главу семьи и достаток. Это отражено в известной песенке "Ходит тыква по огороду". Ее записала и сохранила известная писательница и фольклористка Елена Пчилка.

Если парень сватался, а девушка не желала выходить за него замуж, она дарила ему тыкву, что означало отказ. В обществе это считалось большим позором для парня и его семьи. И второй раз к этой девушке он свататься уже не мог.

Поэтому, в украинском языке есть такие фразеологизмы, как: "дать тыкву" и "кормить тыквами", "отведать печеной тыквы" (в значении – отказать в сватовстве), "как вырастет тыква на иве" (никогда не будет), "схватить тыкву" и "пойти с тыквой" (получить отказ).

В некоторых регионах Украины существовала традиция, когда на Сочельник хозяин вносил в дом тыкву, украшенную колосками пшеницы. Семья катала ее по полу от стола до порога, считая, что это принесет благополучие в следующем году. Затем тыкву клали на сено под стол, а ноги ставили на него. Первую ложку кутьи также клали на тыкву. Такую тыкву тоже называли "дидухом".