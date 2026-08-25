В Украине планируют создать специализированные спортивные классы

В Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект № 15527 о изменении статьи "О физической культуре и спорте". Речь идет о создании и функционировании специализированных спортивных классов.

Текст законопроекта размещен на сайте Верховной Рады.

Что известно о создании специализированных спортивных классов?

Документ призван урегулировать порядок создания и работы специализированных спортивных классов в учебных заведениях.

В частности, предлагается разрешить открытие спортивных классов с удлиненным учебным днем, где ученики смогут дополнительно заниматься учебно-тренировочной и спортивной подготовкой.

Такие классы смогут открываться по согласованию с органами, ответственными за физическую культуру и спорт, а также образование и науку, при условии предусмотренного финансирования в соответствующих бюджетах.

Авторы законопроекта отмечают, что его цель – создать условия для подготовки спортивного резерва и привлечения детей к регулярным занятиям спортом. При этом учащиеся смогут тренироваться в специализированных классах и параллельно получать полное общее среднее образование.

Что этому предшествовало?

Ранее, в 2024 году, Министерство молодежи и спорта запустило всеукраинский мультиспортивный проект "Путь чемпионов", цель которого – выявлять и поддерживать талантливых детей, привлекать молодежь к регулярным занятиям спортом и формировать резерв для национальных сборных Украины.

В рамках проекта уже работает более 80 специализированных спортивных классов, где ученики занимаются около 30 видами спорта. Такие классы создаются в различных форматах: совместно со спортивными школами и клубами, учреждениями внешкольного образования или непосредственно на базе школ – за счет увеличения количества часов физкультуры и организации секций.

Опыт проекта показал необходимость четко урегулировать деятельность спортивных классов на законодательном уровне. Поэтому законопроект предлагает предоставить соответствующим государственным органам полномочия определять порядок их создания и работы.

Напомним, весной мы писали и о том, что в колледжах и высших учебных заведениях Украины планируют ввести обязательный курс "Основы национального сопротивления". Он должен заменить нынешнюю систему базовой общевоенной подготовки. Верховная Рада уже поддержала соответствующий закон, который предусматривает обновление подходов к подготовке молодежи в украинской системе образования.