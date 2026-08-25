Текст законопроєкту розміщений на сайті Верховної Ради.

Що відомо про створення спеціалізованих спортивних класів?

Документ має врегулювати порядок створення та роботи спеціалізованих спортивних класів у закладах освіти.

Зокрема, пропонується дозволити відкривати спортивні класи з продовженим навчальним днем, де учні зможуть додатково займатися навчально-тренувальною та спортивною підготовкою.

Такі класи зможуть відкривати за погодженням органів, відповідальних за фізичну культуру і спорт, а також освіту і науку, за умови передбаченого фінансування у відповідних бюджетах.

Автори законопроєкту зазначають, що його мета – створити умови для підготовки спортивного резерву та залучення дітей до регулярних занять спортом. Водночас учні зможуть тренуватися у спеціалізованих класах і паралельно здобувати повну загальну середню освіту.

Що цьому передувало?

Раніше, у 2024 році, Міністерство молоді та спорту започаткувало всеукраїнський мультиспортивний проєкт "Шлях чемпіонів", мета якого – виявляти та підтримувати талановитих дітей, залучати молодь до регулярних занять спортом і формувати резерв для національних збірних України.

У межах проєкту вже працює понад 80 спеціалізованих спортивних класів, де учні займаються близько 30 видами спорту. Такі класи створюють у різних форматах: спільно зі спортивними школами та клубами, закладами позашкільної освіти або безпосередньо на базі шкіл – через збільшення кількості годин фізкультури та організацію секцій.

Досвід проєкту показав потребу чітко врегулювати діяльність спортивних класів на законодавчому рівні. Тому законопроєкт пропонує надати відповідним державним органам повноваження визначати порядок їх створення та роботи.

Нагадаємо, навесні ми писали й про те, що в коледжах і закладах вищої освіти України планують запровадити обов'язковий курс "Основи національного спротиву". Він має замінити нинішню систему базової загальновійськової підготовки. Верховна Рада вже підтримала відповідний закон, який передбачає оновлення підходів до підготовки молоді в українській системі освіти.