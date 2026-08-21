Стипендии студентов увеличатся вдвое: какие суммы будут выплачиваться с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года в Украине вдвое увеличат академические стипендии для студентов профессионального, предвузовского и высшего образования. Увеличатся также часть именных выплат и стипендий для победителей олимпиад и конкурсов.

Соответствующие изменения утвердил Кабинет министров по предложению МОН. Размер выплат будет зависеть от уровня образования и вида стипендии, а для отдельных категорий суммы достигнут нескольких тысяч гривен в месяц.

Сколько будут получать студенты с 1 сентября?

Для студентов учреждений профессионального образования обычная академическая стипендия увеличится с 1 250 до 2 500 гривен в месяц, а в профессионально-техническом образовании – с 1 510 до 3 020 гривен.

Студенты высших учебных заведений вместо 2 000 гривен будут получать 4 000 гривен в месяц. Для специальностей, где предусмотрена повышенная стипендия, выплаты в профессиональном предвузовском образовании вырастут с 1 930 до 3 860 гривен, а в высшем – с 2 550 до 5 100 гривен.

Вдвое увеличатся и именные и академические стипендии, учрежденные Кабинетом Министров. Для студентов профессионального образования они составят 5 000 гривен, профессионально-предвысшего – 6 040 гривен, а высшего образования – 8 000 гривен в месяц.

На академические и именные стипендии в государственном бюджете на 2026 год предусмотрено на 1,2 миллиарда гривен больше, чем в прошлом году.

Увеличатся и выплаты победителям олимпиад и конкурсов

С 1 сентября вдвое увеличат и ряд стипендий для победителей интеллектуальных соревнований. Президентская стипендия для победителей всеукраинских ученических олимпиад и конкурса-защиты Малой академии наук составит 5 200 гривен вместо 2 600, а стипендия Кабмина для победителей олимпиады по украинскому языку и литературе – 4 720 гривен вместо 2 360.

Стипендия имени Тараса Шевченко для учащихся увеличится с 2 720 до 5 440 гривен. Выплаты Президента для победителей конкурсов имени Петра Яцика и Тараса Шевченко составят 2 840 гривен для школьников, 5 740 гривен для студентов профессионально-технических учебных заведений и 7 600 гривен для студентов вузов.

Отдельные суммы установлены для наиболее одаренных молодых художников. Учащиеся государственных художественных лицеев будут получать 2 500 гривен в месяц, студенты учреждений профессионального предвузовского образования – 7 600 гривен, а студенты бакалавриата и магистратуры – 10 000 гривен.

Что еще изменится в выплате стипендий?

Новые правила касаются и аспирантов, обучающихся по государственному заказу. Академические стипендии смогут получать аспиранты дневной формы обучения не только в государственных, но и в частных высших учебных заведениях.

Изменения предусмотрены и для участников программ академической мобильности. Если студенту уже назначили стипендию, право на нее будет сохраняться на время такого обучения при условии соблюдения установленных требований.