Відповідні зміни ухвалив Кабінет Міністрів за пропозицією МОН. Розмір виплат залежатиме від рівня освіти та виду стипендії, а для окремих категорій суми сягатимуть кількох тисяч гривень на місяць.

Скільки отримуватимуть студенти з 1 вересня?

Для студентів закладів професійної освіти звичайна академічна стипендія зросте з 1 250 до 2 500 гривень на місяць, а у фаховій передвищій освіті – з 1 510 до 3 020 гривень.

Студенти закладів вищої освіти замість 2 000 гривень отримуватимуть 4 000 гривень на місяць. Для спеціальностей, де передбачена підвищена стипендія, виплати у фаховій передвищій освіті зростуть з 1 930 до 3 860 гривень, а у вищій – з 2 550 до 5 100 гривень.

Удвічі збільшаться й іменні та академічні стипендії, засновані Кабінетом Міністрів. Для студентів професійної освіти вони становитимуть 5 000 гривень, фахової передвищої – 6 040 гривень, а вищої освіти – 8 000 гривень на місяць.

На академічні та іменні стипендії у державному бюджеті на 2026 рік передбачили на 1,2 мільярда гривень більше, ніж торік.

Зростуть і виплати переможцям олімпіад та конкурсів

З 1 вересня удвічі збільшать і низку стипендій для переможців інтелектуальних змагань. Президентська стипендія для переможців всеукраїнських учнівських олімпіад і конкурсу-захисту Малої академії наук становитиме 5 200 гривень замість 2 600, а стипендія Кабміну для переможців олімпіади з української мови та літератури – 4 720 гривень замість 2 360.

Стипендія імені Тараса Шевченка для учнів зросте з 2 720 до 5 440 гривень. Виплати Президента для переможців конкурсів імені Петра Яцика та Тараса Шевченка становитимуть 2 840 гривень для школярів, 5 740 гривень для студентів фахової передвищої освіти та 7 600 гривень для студентів вишів.

Окремі суми встановили для найбільш обдарованих молодих митців. Учні державних мистецьких ліцеїв отримуватимуть 2 500 гривень на місяць, студенти закладів фахової передвищої освіти – 7 600 гривень, а студенти бакалаврату та магістратури – 10 000 гривень.

Що ще зміниться у виплаті стипендій?

Нові правила стосуються й аспірантів, які навчаються за державним замовленням. Академічні стипендії зможуть отримувати аспіранти денної форми не лише в державних, а й у приватних закладах вищої освіти.

Зміни передбачили і для учасників програм академічної мобільності. Якщо студенту вже призначили стипендію, право на неї зберігатиметься під час такого навчання за умови дотримання встановлених вимог.