Как сказать на украинском "голубика", "клюква" и "боярышник"
Часто украинцы могут использовать суржиковые названия на обозначение ягод. А этого делать не следует.
Более того: в нашем языке есть немало красивых слов-названий. Известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал, как правильно на украинском называть отдельные ягоды.
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Как сказать на украинском "голубика", "клюква" и "боярышник"
Авраменко акцентировал: смородина в украинском языке бывает только черной. Красные и белые ягодки называют "порічкою" (укр.).
Часто слышу как темно-синие терпкие ягодки называют "голубикой". А правильно называть эту ягоду "лохиною",
– подчеркнул учитель.
И добавил, что часто слышит такие слова как "ежевика" и "рябина".
Правильно называть плод, который по форме похож на шелковицу – "ожина" (укр.). А красные грозди – это "горобина" (укр.),
– заметил языковед.