Як сказати українською "голубика", "клюква" та "боярышник"
Часто українці можуть вживати суржикові назви на позначення ягід. А цього робити не варто.
Ба більше: в нашій мові є чимало красивих слів-назв. Відомий вчитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, як правильно українською називати окремі ягоди.
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Як сказати українською "голубика", "клюква" та "боярышник"
Авраменко акцентував: смородина в українській мові буває тільки чорною. Червоні і білі ягідки називаються порічкою.
Часто чую як темно-сині терпкі ягідки називають "голубікою". А правильно називати цю ягоду лохиною,
– наголосив вчитель.
І додав, що часто чує такі слова як "єжевіка" та "рябіна".
Правильно називати плід, який за формою схожий на шовковицю, – ожина. А червоні кетяги – це горобина,
– зауважив мовознавець.