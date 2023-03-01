Не "русскоязычные": как правильно называть украинцев, которые общаются на русском

Так называемые русскоязычные украинцы – это один из нарративов российской пропаганды. Его Кремль годами использовал для внутреннего раскола украинской нации.

Об этом заявил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в эфире программы "Времени".

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Почему не стоит украинцев называть "русскоязычными"

Креминь подчеркнул: Россия постоянно насаждала миф о том, что Украина – неоднородная, разделенная на украиноязычные и русскоязычные регионы. Поэтому, по его словам, "русскоязычные" – это один из нарративов российской пропаганды, который она использует десятилетиями для внутреннего раскола нашей нации.

И в историческом решении Конституционного Суда Украины от 14 июля 2021 года, и в исследованиях современных языковедов говорится, что невозможно выделить "русскоязычных граждан" Украины как отдельную социально-демографическую группу. Есть граждане Украины, которые в свое время были обрусены,

– уточнил языковой омбудсмен.

И добавил, что после веков языковых запретов сейчас – лучшее время для перехода на украинский и его утверждения.

В условиях войны язык – среди ключевых факторов идентичности и свободы,

– акцентировал Креминь.

И напомнил, что несмотря на обрусение Донетчины и Луганщины, есть много выдающихся фигур – уроженцев тех краев, – которые стояли на страже родного слова. Это выдающийся поэт и диссидент Василий Стус, Герой Украины, министр культуры Иван Дзюба, Шевченковский лауреат Василий Голобородько и тому подобное.

Уполномоченный подчеркнул, что важно и дальше утверждать украинский язык. От эффективности государственной языковой политики зависит, как стремительно Украина станет членом ЕС и НАТО.

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