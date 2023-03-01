Не "російськомовні": як правильно називати українців, які спілкуються російською

Так звані "російськомовні" українці – це один із наративів російської пропаганди. Його Кремль роками використовував для внутрішнього розколу української нації.

Про це заявив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в ефірі програми "На часі".

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Кремінь наголосив: Росія постійно насаджувала міф про те, що Україна – неоднорідна, поділена на українськомовні та російськомовні регіони. Тож, за його словами, насправді, "російськомовні" – це один з наративів російської пропаганди, який вона використовує десятиліттями для внутрішнього розколу нашої нації.

І в історичному рішенні Конституційного Суду України від 14 липня 2021 року, і в дослідженнях сучасних мовознавців говориться про те, що неможливо виокремити "російськомовних громадян" України як окрему соціально-демографічну групу. Є громадяни України, які свого часу були зросійщені,

– уточнив мовний омбудсмен.

І додав, що після століть мовних заборон зараз – найкращий час для переходу на українську та її утвердження.

В умовах війни мова – серед ключових чинників ідентичності й свободи,

– акцентував Кремінь.

І нагадав, що незважаючи на зросійщення Донеччини й Луганщини, маємо багато визначних постатей – уродженців тих країв, – які стояли на сторожі рідного слова. Це – видатний поет та дисидент Василь Стус, Герой України, міністр культури Іван Дзюба, Шевченківський лауреат Василь Голобородько тощо.

Уповноважений наголосив, що важливо і надалі утверджувати українську мову. Від ефективності державної мовної політики залежить, як стрімко Україна стане членом ЄС і НАТО.

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