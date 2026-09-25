Татьяна Кагановская снова возглавит университет Каразина: как прошли выборы ректора

В Харьковском национальном университете имени Василия Каразина завершили подсчет голосов на выборах ректора. По итогам выборов Татьяна Кагановская останется на своей должности еще на 5 лет.

В голосовании, состоявшемся 24 сентября, приняли участие 1 540 избирателей, а Татьяна Кагановская набрала 1 015 голосов, что составляет 54,54 %. Об этом сообщается на сайте Харьковского национального университета имени Василия Каразина.

Кагановская отреагировала на результаты выборов

По итогам голосования доктор физико-математических наук и профессор Руслан Вовк набрал 439 голосов (23,59%). Еще 64 избирателя не поддержали ни одного кандидата, а 22 бюллетеня были признаны недействительными.

После объявления результатов Татьяна Кагановская поблагодарила всех членов университетского сообщества, принявших участие в голосовании. Отдельно она обратилась и к тем, кто поддержал ее оппонента.

По словам ректора, для нее важно слышать разные позиции и получать критику, ведь без открытого диалога университет не сможет развиваться.

Спасибо каждому и каждой, кто принял участие в выборах. И тем, кто поддержал меня, и тем, кто проголосовал иначе. Для меня важно слышать вас всех, в том числе и тогда, когда вы не согласны с моими решениями. Без такого диалога университет не станет лучше,

– сказала Татьяна Кагановская.

Она также отметила, что осознает стоящую перед ней ответственность, и подчеркнула важность совместной работы.

"Впереди еще пять лет совместной работы. Я хочу пройти их вместе с вами", – отметила ректор.

Напомним, Татьяна Кагановская впервые стала ректором Каразинского университета в 2021 году. Перед выборами этого года она заявляла, что университет не планирует переносить голосование из-за военного положения. Кагановская подчеркивала, что проведение выборов соответствует демократическим принципам Каразинского сообщества. На время избирательного процесса она сложила полномочия ректора.