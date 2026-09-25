Участь у голосуванні, яке відбулося 24 вересня, взяли 1 540 виборців, а Тетяна Кагановська отримала 1 015 голосів, що становить 54,54%. Про це інформують на сайті Харківського національного університету імені Василя Каразіна.

Кагановська відреагувала на результати виборів

За результатами голосування, доктор фізико-математичних наук і професор Руслан Вовк набрав 439 голосів (23,59%). Ще 64 виборці не підтримали жодного кандидата, а 22 бюлетені було визнано недійсними.

Після оголошення результатів Тетяна Кагановська подякувала всім членам університетської спільноти, які долучилися до голосування. Окремо вона звернулася і до тих, хто підтримав її опонента.

За словами ректорки, для неї важливо чути різні позиції та отримувати критику, адже без відкритого діалогу університет не зможе розвиватися.

Дякую кожному й кожній, хто взяв участь у виборах. І тим, хто підтримав мене, і тим, хто голосував інакше. Для мене важливо чути вас усіх, зокрема й тоді, коли ви не погоджуєтеся з моїми рішеннями. Без такої розмови університет не стане кращим,

– сказала Тетяна Кагановська.

Вона також зазначила, що усвідомлює відповідальність, яка стоїть перед нею, та наголосила на важливості спільної роботи.

"Попереду ще п'ять років спільної роботи. Я хочу пройти їх разом із вами", – зазначила ректорка.

Нагадаємо, Тетяна Кагановська вперше стала ректоркою Каразінського університету у 2021 році. Перед цьогорічними виборами вона заявляла, що університет не планує переносити голосування через воєнний стан. Кагановська наголошувала, що проведення виборів відповідає демократичним принципам Каразінської спільноти. На час виборчого процесу вона склала повноваження ректорки.