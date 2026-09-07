Проверьте свои знания: опубликованы тесты по предметам НМТ-2026

Недавно Украинский центр оценки качества образования обнародовал официальный отчет по итогам НМТ-2026. В нем также были размещены тестовые задания мультитеста этого года.

Об этом сообщает Освіта.ua. Таким образом, все желающие могут сдать по два варианта тестов по математике, украинскому языку и истории Украины.

Какие тесты были на НМТ-2026

Эти образцы тестов особенно полезны для будущих абитуриентов. Благодаря этим тестам они могут оценить свой уровень подготовки по предметам, которые являются обязательными для сдачи.

После выполнения тестов участник получит правильные ответы на все задания и рассчитанный результат в тестовых и рейтинговых баллах.

Помимо этих заданий, для подготовки к важному экзамену в следующем году можно найти и демо-версии мультитеста, тренировочные варианты мультитеста по всем предметам, задания по всем предметам, сгруппированные по темам, а также тесты ВНО за все прошлые годы.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Выборочное выполнение заданий определенных типов или тематических блоков позволит качественно повторить темы, предусмотренные действующими программами ВНО.

Также такие тренировки помогут отработать наиболее проблемные разделы и привыкнуть к работе в среде онлайн-тестирования.

Тесты НМТ-2026:

Ранее мы рассказывали, какой предмет НМТ-2026 участники сдали хуже всего.