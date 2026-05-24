Не "тополь": как правильно назвать дерево и пух, который надоедает многим

В начале лета, когда улицы засыпает белым пухом, споры о тополях возникают не только из-за аллергии, но и из-за языка. Часто можно услышать слово "тополь", хотя на украинском по-другому. Хотя казалось бы, разница небольшая.

В чем ошибка в слове "тополь", рассказываем со ссылкой на "Горох".

Почему не стоит говорить "тополь" на украинском?

В языке важно называть вещи своими именами и избегать суржика или калек. В частности в названиях растений, тем более если они – символы Родины.

Часто можно услышать кальку в названии известного дерева "тополь", но на украинском правильно говорить – тополя. А другой разговорный вариант слова – тополина.

Это слово женского рода, так его подают словари, и именно поэтому правильно говорить: висока тополя, зелена тополя, стара тополя, а во множественном числе – тополі.

Форма "тополь" появилась под влиянием русского языка, где слово имеет мужской род. В украинском такая форма не является литературной нормой.

Само слово имеет праславянское происхождение: topolь, topol'a – тополь. Хотя исходное слово или ассоциация не совсем понятны.

Поэтому во многих славянских языках слово имеет похожее звучание: на русском – тополь, белорусском – топаль, таполя, польском – topola, чешском – topol, болгарском – топо́ла, на македонском – топола.

Карл Линей дал латинское название тополя – Populus. И это не случайно. Древние греки замечали, что тополь имеет особое влияние на человека: его присутствие успокаивает, придает силы и даже улучшает настроение. Поэтому тополями обсаживали места народных собраний, где собиралось много людей, а также сажали их возле жилья.

Именно отсюда происходит название РопуІцѕ – "народный". Тополь был деревом общины, символом общности и благополучия.

Интересно! Тополь – дерево из семейства ивовых. А в украинском языке есть слово верба и диалектизмы – ива, ивина и ївка.

А как правильно назвать пух?

Весной мы видим белый пух, летающий в воздухе. Это тополиный пух – семена тополя, которое имеет легкие волокна, чтобы разноситься ветром. Пух появляется в конце мая – в начале июня, когда тополь созревает.

Хотя о нем много говорят в сезон, но и здесь допускают ошибку, говоря: топольный пух или пух тополя. Хотя правильно именно – тополиный пух.

Кстати, тополиный пух сам по себе не вызывает аллергии. Проблема в том, что он легко переносит пыльцу других растений, пыль и мелкие частицы, которые раздражают слизистую. Именно поэтому в период цветения многие люди жалуются на насморк или слезотечение.

А тополей в Украине так много из-за массового озеленения городов после Второй мировой войны. Эти деревья быстро растут, дают много тени и хорошо очищают воздух. Особенно популярными стали пирамидальные тополя, которые высаживали вдоль дорог и в парках.

Различают 60 видов тополей, во флоре Украины три вида: тополь белый, осокор, осина.

Тополь – один из украинских народных символов. Воспетый в художественных произведениях, народных сказках и былях. В народных песнях является символом девушки, часто девушки-сироты.

В частности в произведениях Тараса Шевченко, вспомните только поэму "Тополя".

"По діброві вітер виє,

Гуляє по полю,

Край дороги гне тополю

До самого долу.

Стан високий, лист широкий

Марне зеленіє.

Кругом поле, як те море

Широке, синіє."

Итак, на украинском мы говорим "тополь" і "тополиный пух". Это не мелочь, а часть нашей языковой идентичности. Говорите на украинском!