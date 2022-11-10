"Дві Діми" или "Твій дім": украинцы делятся общей ошибкой на радиодиктанте

Украинцы 9 ноября написали Всеукраинский радиодиктант национального единства, который в этом году назывался "Твій дім". Впрочем, многие не услышали название в начале. Таким образом, у многих получилась общая ошибка.

Текст читала актриса театра и кино, Герой Украины Ада Роговцева. "Твій дім" – это о желаемом доме каждого, который во время войны превратился в крепость, передает 24 канал.

Кстати Уничтожили оккупанты: ведущий радиодиктанта не сдержал слез после щемящего текста о доме

Автором диктанта стала украинская писательница и режиссер, член Украинского ПЕН Ирина Целик.

"Дві Діми"

Так, некоторые услышали другое название текста и сначала написал "Дві Діми". Оказалось, что такую ошибку допустил не один человек. Украинцы традиционно посмеялись над этим в сети.



Какое название диктанта было на самом деле?



"Твій дім" или "Дві Діми"



Общая ошибка во время диктанта / Фото с твиттера

Диктант растрогал каждого

После прочтения текста ведущий Роман Коляда не смог сдержать слез. Дело в том, что его дом был разрушен русскими. К сожалению, такая история знакома многим украинцам. Пользователи сети признались, что тоже плакали, когда писали.

В твиттере рассказывают, что в школе плакали из-за диктанта, потому что учителя проверяли работы перед тобой. В этом году слезы по другим причинам, и они гораздо тяжелее.