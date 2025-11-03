У кого зимние каникулы могут быть длиннее и как такое возможно

В некоторых школах Украины зимние каникулы будут длиннее. Такое решение приняла администрация заведений из-за отказа от осенних каникул.

В каких регионах школы на зимних каникулах будут отдыхать дольше, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на фейсбук Департамента образования и науки Черновицкой ОГА.

Какие школы будут иметь более длинные зимние каникулы?

Конец октября – начало ноября – время для осенних каникул, которые определены структурой учебного года. Впрочем, не все школы страны пошли на осенний отдых, отказавшись от каникул в это время в пользу удлиненных зимних.

Отказ от осенних каникул обусловлен вероятными проблемами с энергоносителями и невозможностью обеспечить надлежащие условия для обучения.

Такое решение, приняли школы Одесской, Черновицкой областей и еще ряд школ из разных регионов. Поэтому, длиннее зимние каникулы будут иметь:

все школы Одесской области;

12 школ Черновицкой области (Военно-спортивный лицей; Буковинский лицей-интернат с усиленной военной подготовкой; Черновицкая специальная школа №4; Брусницкая школа имени Ивана Миколайчука; Верхнестанивецкая школа; Нижнестанивецкая школа; Брусенковская школа; Зеленовская школа; Веренчанская опорная школа имени Ирины Вильде; Киселевская опорная школа; Корчивецкий лицей; Купский лицей).

школы Драбиновской сельской громады Полтавской области;

шесть учебных заведениях в Кропивницком;

лицей № 21 Львовского городского совета.

Точные даты каникул и их продолжительность определяет администрация школы, поэтому они будут известны позже.

Интересно! Продолжительность всех каникул в течение учебного года не может составлять менее 30 календарных дней.

В основном осенние каникулы длились неделю с 27 октября – 2 ноября. Некоторые школы перенесли их на неделю раньше, а некоторые сместили на первую неделю ноября.