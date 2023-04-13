Штраф на миллион и заключение: как наказывают за прогулы уроков в Британии и Франции

В большинстве европейских стран украинские дети, выехавшие туда с родителями из-за войны, вынуждены ходить в местные школы. Этого требует законодательство этих государств.

При этом во многих странах действуют суровые наказания за прогул школы учениками. В частности, в Великобритании и Франции.

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Как наказывают за прогулы в Великобритании

В Британии ученики имеют право прогулять уроки только если болеют. Родители могут отпросить ребенка из школы по семейным обстоятельствам. Но окончательное решение – отпускать или нет – принимает директор.

Если школьник отсутствует на учебе без уважительных причин, его или его родителей накажут за это. Самым распространенным видом наказания является штраф. Его сумма составляет от 2750 до 5500 гривен.

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Какие наказания за прогул школы во Франции

Во Франции дети 3 – 16 лет должны посещать школу обязательно. Это касается как французских детей, так и беженцев.

Отсутствие прогула уроков может быть оправдано:

ребенок или кто-то из его родственников болен и может заразить ученика;

в семье – важные события;

авария;

ребенок вынужден уехать со своими законными представителями;

другая причина по согласованию с руководством школы.

Родители всегда должны сообщать об отсутствии ребенка на уроках руководству учебного заведения.

Если ученик пропустил 4 раза школу, ее директор созывает воспитательный коллектив. Вместе они исследуют причины таких прогулов. Если с родителями не согласовывают ситуацию, сообщают о прогулах ребенком школы в соответствующие органы. В таком случае родители могут оплатить штраф на сумму около 5500 гривен.

Если прогулы угрожают получению образования ребенка, родителям грозит 2 года тюрьмы и штраф в размере 1,2 миллиона гривен.