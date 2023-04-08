При этом в этой стране есть обязательные обязательства. В частности, касаются прогула уроков школьниками.

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Почему в Польше опасно прогуливать школу

Если ученик без уважительных причин прогуливает в течение месяца более половины занятий, его могут не аттестовать по одному или нескольким предметам.

Согласно местному законодательству, систематические прогулы занятий в школе или училище угрожают "деморализации" ребенка. Так что в таком случае ученика могут привлечь к воспитательным мерам.

Также по посещению школы детьми их родители могут получить штраф от 86 тысяч до 430 тысяч грн.

Нынешняя ситуация в Украине вынуждает искать альтернативные способы обучения. Такие как дистанционная лицензированная школа "Оптима", обеспечивающая качественный и непрерывный учебный процесс даже при форс-мажорных обстоятельствах.

В случае длительного отсутствия ученика в школе или незачисления его в школу делом будет заниматься суд. Он обязан заставить родителей или законных представителей отправить ребенка в школу.

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