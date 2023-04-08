При цьому у цій країні існують обов'язкові зобов'язання. Зокрема, стосуються прогулу уроків школярами.
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Чому у Польщі небезпечно прогулювати школу
Якщо учень без поважних причин прогулює протягом місяця понад половину занять, його можуть не атестувати з одного або кількох предметів.
Відповідно до місцевого законодавства, систематичні прогули занять у школі або училищі загрожують "деморалізації" дитини. Тож у такому разі учня можуть залучити до виховних заходів.
Також через невідвідування школи дітьми їхні батьки можуть отримати штраф від 86 тисяч до 430 тисяч грн.
У разі тривалої відсутності учня в школі або незарахування його до школи справою займатиметься суд. Він зобов'язаний змусити батьків або законних представників відправити дитину до школи.
До теми Штрафи до 30 тисяч євро й ув'язнення: чому прогулювати уроки у Німеччині і Франції небезпечно
- У Німеччині діти віком 6 – 16 років також зобов'язані навчатися у школах.
- Якщо батьки забирають дитину без згоди директора школи, можуть отримати штраф. У разі повторних порушень їх можуть притягнути до суворої відповідальності.
- Штрафи залежать від федеральної землі. Варіюються від 35 євро на день у Бремені до можливих 2500 євро у Берліні.
- Що цікаво, німецька поліція активно перевіряє аеропорти на наявність сімей, які беруть участь у несанкціонованих шкільних канікулах. Також перевіряють узгодженість такого прогулу учня зі школою.