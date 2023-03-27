Також батьки українських дітей мають знати, що у цих країнах за прогул школи діють суворі штрафи. За що можна їх отримати та яку суму доведеться сплачувати, читайте у матеріалі.

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У Франції – штрафи до 30 тисяч євро

У Франції діти віком від 3 до 16 років зобов'язані відвідувати школу. Аби учень пропустив навчання, він та його батьки мають отримати відповідний дозвіл. Його можуть видати і на поїздку не у час канікул.

Якщо батьки не можуть пояснити відсутність дитини на уроках або скажуть неправду, можуть отримати штраф у розмірі 135 євро. Якщо пропуски загрожують нормальному навчанню дитини, батьків навіть можуть ув'язнити на два роки або виписати штраф у розмірі до 30 тисяч євро. Однак на практиці так буває рідко, адже "посередником" у такій ситуації є суд.

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У Німеччині батьків перевіряють в аеропортах

У Німеччині діти віком 6 – 16 років також зобов'язані навчатися у школах. Якщо батьки забирають дитину без згоди директора школи, можуть отримати штраф. У разі повторних порушень їх можуть притягнути до суворої відповідальності.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Штрафи залежать від федеральної землі. Варіюються від 35 євро на день у Бремені до можливих 2500 євро у Берліні.

Що цікаво: німецька поліція активно перевіряє аеропорти на наявність сімей, які беруть участь у несанкціонованих шкільних канікулах. Також перевіряють узгодженість такого прогулу учня зі школою.

Батьки можуть письмово відпрошувати дитину зі школи для поїздок. Рішення про те, чи відпускати школяра, ухвалює директор.