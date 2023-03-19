Однак у низці країн у школах не дозволяють батькам забирали дітей з навчання у поїздки не у час канікул. Навіть передбачили за порушення санкції.

Читайте Без домашніх завдань, дитсадків і булінгу: як українці вчаться і здобувають освіту в Бельгії

Який штраф за "несанкціонований" виїзд у Великій Британії

Такі правила дивують не тільки українців. Майже 70% місцевих батьків хотіли б забирати дітей у поїздки не у піковий зимовий або літній сезон.

Однак у британських школах – дуже суворі правила відвідування уроків. До початку першого уроку територію школи закривають. Після цього потрапити до кампусу можна, лише звернувшись на рецепцію і пояснивши причину запізнення.

Упродовж навчального дня учнів за межі території школи не випускають. Лише у разі письмового звернення батьків або куратора. Під час навчального року, який у Великій Британії триває з вересня до середини липня, діти мають тиждень осінніх, довгі різдвяні та великодні канікули і подовжені вихідні наприкінці травня.

Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.

Однак батьків можуть оштрафувати на суму від 60 фунтів стерлінгів (2675 гривень) до 2500 фунтів (111493 гривні) за те, що вони забрали дітей зі школи на певну кількість днів поза межами канікул. Розмір штрафів збільшується, якщо їх не сплачують протягом 21 дня. Через 28 днів можливе судове переслідування.

До теми Хочуть додому: як здобувають освіту українські учні-біженці в Чехії

Школяр може бути відсутнім у школі під час навчального часу лише за попередньою згодою з директором і за "виняткових обставин". Доволі часто батьки можуть отримати на таке прохання відмову від школи.