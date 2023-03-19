Однако в ряде стран в школах не разрешают родителям забирать детей из учебы в поездки не в период каникул. Даже предусмотрели за нарушение санкции.

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Какой штраф за "несанкционированный" выезд в Великобритании

Такие правила удивляют не только украинцев. Около 70% местных родителей хотели бы забирать детей в поездки не в пиковый зимний или летний сезон.

Однако в британских школах очень строгие правила посещения уроков. К началу первого урока территорию школы закрывают. После этого попасть в кампус можно, только обратившись на рецепцию и объяснив причину опоздания.

В течение учебного дня учеников за пределы территории школы не выпускают. Только в случае письменного обращения родителей или куратора. Во время учебного года, который в Великобритании длится с сентября по середину июля, дети имеют неделю осенних, длинные рождественские и пасхальные каникулы и удлиненные выходные в конце мая.

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Однако родителей могут оштрафовать на сумму от 60 фунтов стерлингов (2675 гривен) до 2500 фунтов (111 493 гривны) за то, что они забрали детей из школы на определенное количество дней за пределами каникул. Размер штрафов увеличивается, если они не платятся в течение 21 дня. Через 28 дней возможно судебное преследование.

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Школьник может отсутствовать в школе во время учебного времени только с предварительного согласия с директором и при "исключительных обстоятельствах". Довольно часто родители могут получить по такой просьбе отказ от школы.