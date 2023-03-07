Весной 2022 года не всем хватило мест в местных школах. Потому беженцы к лету учились в импровизированных школах.

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Как учатся украинцы в Чехии

Сначала помещения для школы предоставляли бесплатно в других школах или церквях. Детей учили на украинском языке учительницы-беженки.

В сентябре власти Чехии решили, что украинские дети должны учиться в чешских школах. Однако, например, в Праге школы переполнены. Для учеников постепенно создавали новые классы. Сейчас украинские дети также учат чешский язык для будущей учебы в чешских школах.

Кроме учебной программы, в план добавили мероприятия по социализации: водят в музеи, на спектакли, несколько раз были на концертах украинских звезд, ездили в горы высаживать деревья и ходили в аквапарк.

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Захотят ли дети вернуться в Украину

Многие дети не хотят учиться на чешском и мечтают вернуться в Украину. При этом в чешских школах их принимают годом позже, они сбиваются с учебной программы. А это, полагают учителя, вредит детям.

Все же украинские классы помогают детям оставаться между сверстниками из Родины, социализироваться и быть в безопасности. Кроме того, это поддержка и родителям – они могут работать, пока дети в школе.