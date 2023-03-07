Навесні 2022 року не усім вистачило місць у місцевих школах. Тому біженці до літа навчалися в імпровізованих школах.

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Як вчаться українці в Чехії

Спочатку приміщення для школи надавали безкоштовно в інших школах або церквах. Дітей навчали українською мовою вчительки-біженки.

У вересні влада Чехії вирішила, що українські діти мають навчатися у чеських школах. Однак, до прикладу, у Празі школи переповнені. Для учнів помалу створювали нові класи. Зараз українські діти також вчать чеську мову для майбутнього навчання в чеських школах.

Окрім навчальної програми, у план додали заходи для соціалізації: водять в музеї, на вистави, кілька разів були на концертах українських зірок, їздили в гори висаджувати дерева та ходили в аквапарк.

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Чи захочуть діти повернутися в Україну

Багато дітей не хоче навчатися чеською і мріє повернутися в Україну. При цьому у чеських школах їх приймають на рік пізніше, вони збиваються із навчальної програми. А це, вважають вчителі, шкодить дітям.

Все ж українські класи допомагають дітям залишатися між однолітками з Батьківщини, соціалізуватися і бути в безпеці. Крім того, це підтримка і батькам – вони можуть працювати, поки діти у школі.