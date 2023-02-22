Також Україна не має системного плану дій щодо школярів, які повертаються з-за кордону в Україну. Про це заявив освітній омбудсмен України Сергій Горбачов.

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З якими проблемами стикаються українські школярі за кордоном

Сергій Горбачов нагадав, що українські діти, які перебувають за кордоном, зобов'язані ходити у місцеві школи. В іншому разі їхні батьки платитимуть штраф. Аби не кидати навчання в українському закладі освіти, діти паралельно вчаться у рідних школах на сімейній формі навчання чи екстернаті.

Також освітній омбудсмен уточнив, що більшість дітей з України не володіє мовою країни перебування настільки, щоби навчатися у класах, які відповідають віку цих дітей.

До того ж Горбачов розповів, що в Україні досі не розробили механізм зарахування нашими школами оцінок, які учні отримали у закордонних навчальних закладах.

Кожна школа вирішує на свій лад. З цим є великі проблеми. Не визнають навіть фізкультуру та малювання. А як довчити цих дітей, які перебували за кордоном?

– заявив освітній омбудсмен.

І додав, що зараз є кілька громадських проєктів, які допомагають таким дітям. Зокрема, проєкти, які передбачають безоплатні онлайн-заняття з урахуванням шкільної програми. Таким чином учні 5 – 11 класів, які перебувають за кордоном, можуть зберігати зв'язок з Україною та нашою системою освіти.

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Як вчаться українські школярі за кордоном

Заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко раніше в ефірі національного телемарафону розповів, що для українських школярів за кордоном передбачено кілька варіантів навчання: