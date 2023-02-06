Асистент учителя у школі в Катовіцах Ірина Фомицька розповіла, чи перезараховують дітям з України оцінки з польських шкіл. У Польщі вона працює з учнями 1 – 11 класів.

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Фомицька зауважила, що тісно спілкуватися батьками українських дітей. Зокрема, про те, чи перезараховують їм оцінки з польських шкіл в українських. Відтак вона наголошує, що готових покрокових алгоритмів від нашого Міносвіти немає.

При цьому розповіла, що мама її учениці-шестикласниці Руслани зі Львівщини обрала для дитини домашню форму навчання. Учениця виконує домашні завдання, контрольні та іспити наприкінці семестру. Проблем із переведенням до наступного класу не виникає.

Чотирикласник Дмитро вчиться паралельно в польській (очно) та українській школах. Виконує домашні завдання, самостійні та контрольні роботи і надсилає все на перевірку. Натомість йому оцінки не перезараховують. Усе тому, що школяреві виставлятимуть оцінки за результатами його робіт протягом семестру. Фомицька уточнює, що такий формат навчання ідентичний індивідуальному. Однак мати сина не переводила на іншу форму здобуття освіти.

А от мати семикласника Артура зі Львівщини зізналася, що їхня школа готова перезараховувати оцінки із польського навчального закладу. Однак проблемою є те, що українську мову та літературу, історію України у Польщі не вивчають. Так, учень не вчить ці предмети і не пише підсумкових контрольних. Як буде із цим надалі, у сім'ї не розуміють.

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