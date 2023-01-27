Про навчання українських дітей за кордоном, оцінювання та проблеми розповів учитель української мови та літератури з Києва Олександр Черкас. Також назвав шляхи вирішення чинних проблем.

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Які проблеми небезпечні для українських дітей за кордоном

Із 35 учнів та учениць із класу Черкаса семеро переїхали за кордон. Батьки віддали їх до місцевих шкіл. Навесні 2022 року ніхто не встиг перевести дітей на сімейну форму навчання чи екстернат. Однак закордонні школи, у яких навчалися українські діти, надавали виписку оцінок. Предмети при цьому збігаються у навчальних програмах: математика, фізика, хімія тощо.

Оцінки перезараховують автоматично. З української мови та літератури, історії України діти складали підсумкові онлайн-тести.

Більшість дітей, які навчались за кордоном, вчаться в Україні на екстернатній формі. Інші – на сімейній формі. Якщо діти мають час, долучаються онлайн до уроків в українській школі. Але лише тих, які не вивчають у закордонному закладі освіти.

Українські школярі, які за кордоном, у грудні також пройшли семестрове оцінювання з української мови та літератури, історії України. Це був комплексний онлайн-тест на 40 хвилин.

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На що мають звернути увагу батьки

Черкас наголошує: проблем із зарахування оцінок немає, але є проблеми з перевантаженням і вигоранням дітей. Вони занадто відповідальні та намагаються максимально викладатись у двох навчальних закладах.

Одна з моїх учениць вирішила бути присутньою чи не на всіх онлайн-заняттях в Україні та паралельно відвідувала німецьку школу. Одного дня вона просто втратила свідомість,

– розповів вчитель з Києва.

Відтак він вважає, що дорослі мають розуміти загрози такого паралельного навчання. При цьому вчитель переконаний, на час відсутності дітей-переселенців в українських школах варто було б відмовитись від традиційного оцінювання.

Найкраще підійшло б формувальне оцінювання або формат "зараховано" / "не зараховано". Головне – не втратити зв'язок із українською школою і зберегти мотивацію дитини вивчати предмети, яких немає в закордонних школах: мова, література, історія,

– вважає Черкас.

Також він розповів, що раз на тиждень разом з учнями зустрічається онлайн. Вони обмінюються новинами, спілкуються жартують.