Об обучении украинских детей за рубежом, оценке и проблемах рассказал учитель украинского языка и литературы из Киева Александр Черкасс. Также назвал пути решения действующих проблем.

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Какие проблемы опасны для украинских детей за границей

Из 35 учеников и учениц из класса Черкасс семь переехали за границу. Родители отдали их в местные школы. Весной 2022 года никто не успел перевести детей на семейную форму обучения или экстернат. Однако зарубежные школы, в которых учились украинские дети, давали выписку оценок. Предметы при этом совпадают в обучающих программах: математика, физика, химия и т.д.

Оценки пересчитываются автоматически. Из украинского языка и литературы, истории Украины дети сдавали итоговые онлайн-тесты.

Большинство детей, обучавшихся за границей, учатся в Украине на экстернатной форме. Остальные – на семейной форме. Если у детей есть время, приобщаются онлайн к урокам в украинской школе. Но только тех, которые не изучают в зарубежном учебном заведении.

Украинские школьники, за границей, в декабре также прошли семестровое оценивание по украинскому языку и литературе, истории Украины. Это был комплексный онлайн тест на 40 минут.

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На что должны обратить внимание родители

Черкасс отмечает: проблем с зачислением оценок нет, но есть проблемы с перегрузкой и выгоранием детей. Они слишком ответственны и стараются максимально преподаваться в двух учебных заведениях.

Одна из моих учениц решила присутствовать почти на всех онлайн-занятиях в Украине и параллельно посещала немецкую школу. Однажды она просто потеряла сознание,

– рассказал учитель из Киева.

Следовательно, он считает, что взрослые должны понимать угрозы такого параллельного обучения. При этом учитель убежден, что во время отсутствия детей-переселенцев в украинских школах стоило бы отказаться от традиционной оценки.

Лучше всего подошла бы формировочная оценка или формат "зачтено" / "не засчитано". Главное – не потерять связь с украинской школой и сохранить мотивацию ребенка изучать предметы, которых нет в зарубежных школах: язык, литература, история,

– считает Черкасс.

Также он рассказал, что раз в неделю вместе с учениками встречается онлайн. Они обмениваются новостями, общаются шутят.