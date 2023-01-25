Об этом заявил глава МОН Сергей Шкарлетт в эфире национального телемарафона. При этом уточнил, что по возвращении на Родину зарубежные оценки будут зачислены в родной школе.
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Обязательно ли ученикам, которые за границей, учиться параллельно
Министр отметил также, что для зачисления оценок из зарубежной школы ребенок должен предоставить соответствующую справку в свое учебное заведение.
Требований обязательности параллельного обучения, например, в учебном заведении Польши и одновременно в украинском учебном заведении нет,
– подчеркнул Шкарлетт.
При этом отметил, что вопрос признания результатов обучения в других странах сейчас урегулирован.
Абсолютно все дети аттестованы, табелированы,
– акцентировал министр.
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Как учатся украинские школьники за границей
Заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире национального телемарафона напомнил, что для украинских школьников за границей предусмотрено несколько вариантов обучения:
- онлайн в своей украинской школе;
- "семейная" форма;
- Международная украинская школа (МУШ) – экстернатная форма обучения. Ее поддерживают 38 европейских учебных заведений.