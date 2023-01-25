Про це заявив очільник МОН Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону. При цьому уточнив, що після повернення на Батьківщину закордонні оцінки зарахують у рідній школі.
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Чи обов'язково учням, які з кордоном, вчитися паралельно
Міністр зауважив також, що для зарахування оцінок із закордонної школи дитина має надати відповідну довідку у свій заклад освіти.
Вимог обов'язковості паралельного навчання, наприклад, в закладі освіти Польщі і одночасно в українському закладі освіти немає,
– наголосив Шкарлет.
При цьому зауважив, що питання визнання результатів навчання в інших країнах зараз врегульоване.
Абсолютно всі діти атестовані, табельовані,
– акцентував міністр.
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Як вчаться українські школярі за кордоном
Заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону нагадав, що для українських школярів за кордоном передбачено кілька варіантів навчання:
- онлайн у своїй українській школі;
- "сімейна" форма;
- Міжнародна українська школа (МУШ) – екстернатна форма навчання. Її підтримують 38 європейських закладів освіти.