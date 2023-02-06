Діти при цьому зіштовхуються із проблемою незнання місцевої мови. Які існують міфи та як можна швидше опанувати іноземну мову, читайте у матеріалі.
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Які існують міфи про опанування іноземної мови
Треба зосередитися лише на опануванні місцевої мови
Насправді опанувати іноземну мову можна лише завдяки рідній. Як свідчать результати досліджень, діти, які спілкуються багатьма мовами, є більш інтелектуально гнучкими, мають більший словниковий запас та краще розвинені навички комунікації. Так, якщо дитина вчить чужу мову, вона має читати, говорити і писати у той же час рідною. А не занурюватися повністю у чуже мовне середовище.
Відтак батьки повинні стежити, аби дитина за кордоном займалася і українською мовою. Зокрема, варто отримати доступ до підручників із рідної школи.
На початку опанування іноземної треба все вивчати в перекладі
Переклад треба використовувати з обережністю. Не весь текст завжди варто перекладати дослівно. Буває, що переклад нового вмісту створює труднощі, оскільки діти не знають окремих термінів рідною мовою.
Відтак краще вчити такі слова за допомогою тематичних картинок. Або ж зробити світлини з прогулянки чи подорожі і згодом разом із дітьми розглядати фото, згадувати яскраві моменти і шукати у словниках слова місцевою мовою для опису вражень.
Діти, які говорять вдома іншою мовою, погано вчаться
За допомогою мови учні формують словниковий запас, традиції, культуру. Діти, які знають багато мов, більш цінують рідну, адже вона є частиною ідентичності. Відтак не кажіть своїй дитині, що їй важче вчитися, ніж одноліткам. Надихайте її у вивченні іноземної мови. В іншому разі ваш школяр погано вчитиметься.
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Діти повинні засвоїти базовий рівень мови, а тоді вчитися у школі
Дитина не має переривати навчання і розвиток через мовні відмінності. Не можна втрачати навіть кілька місяців. Адже дитина може втратити мотивацію до навчання.
Відтак ви повинні, якщо учень не знає місцевої мови, запропонувати йому більше малювати відповіді. Також спробуйте знайти підтримку серед учителів. Зараз є можливість перекладати словесні відповіді. При цьому дитина має усвідомлювати, що прямі переклади за допомогою інтернет-перекладачів не завжди дослівно правильні.
Також ви можете разом із дитиною подивитися відео із поясненням нового матеріалу українською мовою. Опісля дитина вивчатиме ту ж тему у школі місцевою мовою і легше засвоїть матеріал.