Дети при этом сталкиваются с проблемой незнания местного языка. Какие существуют мифы и как можно скорее овладеть иностранным языком, читайте в материале.
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Какие существуют мифы об овладении иностранным языком
Надо сосредоточиться только на овладении местным языком
На самом деле овладеть иностранным языком можно только благодаря родному. Как свидетельствуют результаты исследований, дети, которые общаются на многих языках, более интеллектуально гибки, имеют больший словарный запас и лучше развиты навыки коммуникации. Так, если ребенок учит чужой язык, он должен читать, говорить и писать в то же время на родном. А не погружаться полностью в чужую языковую среду.
Поэтому родители должны следить, чтобы ребенок за границей занимался и на украинском языке. В частности, следует получить доступ к учебникам из родной школы.
В начале овладения иностранным нужно все изучать в переводе
Перевод следует использовать с осторожностью. Не весь текст всегда следует переводить дословно. Бывает, что перевод нового содержимого создает трудности, поскольку дети не знают отдельных терминов на родном языке.
Следовательно, лучше учить такие слова с помощью тематических картинок. Или сделать фотографии из прогулки или путешествия и впоследствии вместе с детьми рассматривать фото, вспоминать яркие моменты и искать в словарях слова на местном языке для описания впечатлений.
Дети, говорящие дома на другом языке, плохо учатся
С помощью языка ученики формируют словарный запас, традиции, культуру. Дети, которые знают многие языки, больше ценят родной, ведь он является частью идентичности. Следовательно, не говорите своему ребенку, что ему труднее учиться, чем сверстникам. Вдохновляйте его в изучении иностранного языка. В противном случае ваш школьник будет плохо учиться.
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Дети должны усвоить базовый уровень языка, а затем учиться в школе
Ребёнок не должен прерывать обучение и развитие из-за языковых различий. Нельзя терять даже несколько месяцев. Ведь ребенок может утратить мотивацию к обучению.
Следовательно, вы должны, если ученик не знает местного языка, предложить ему больше рисовать ответы. Также попробуйте найти поддержку среди учителей. Сейчас есть возможность переводить словесные ответы. При этом ребенок должен отдавать себе отчет, что прямые переводы с помощью интернет-переводчиков не всегда дословно правильны.
Также вы можете вместе с ребенком посмотреть видео с объяснением нового материала на украинском языке. Затем ребенок будет изучать ту же тему в школе на местном языке и легче усвоит материал.