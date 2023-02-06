Дети при этом сталкиваются с проблемой незнания местного языка. Какие существуют мифы и как можно скорее овладеть иностранным языком, читайте в материале.

Читайте Есть проблемы: пересчитывают ли оценки из польских школ в украинских

Какие существуют мифы об овладении иностранным языком

Надо сосредоточиться только на овладении местным языком

На самом деле овладеть иностранным языком можно только благодаря родному. Как свидетельствуют результаты исследований, дети, которые общаются на многих языках, более интеллектуально гибки, имеют больший словарный запас и лучше развиты навыки коммуникации. Так, если ребенок учит чужой язык, он должен читать, говорить и писать в то же время на родном. А не погружаться полностью в чужую языковую среду.

Поэтому родители должны следить, чтобы ребенок за границей занимался и на украинском языке. В частности, следует получить доступ к учебникам из родной школы.