Речь идет о студенте Антверпенского университета Лоране Симонсе. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Science Alert.
Что известно об этом студенте?
Лоран Симонс защитил свою диссертацию на этой неделе в Антверпенском университете.
Парень имеет фотографическую память и IQ 145. Он начал учиться в возрасте четырех лет. В 6 лет закончил начальную школу. Когда ему было 11 лет, Лоран поставил себе амбициозную и даже безумную цель – бессмертие или по крайней мере продление жизни. Это произошло после потери дедушки и бабушки.
В возрасте 12 лет парень получил степень магистра по квантовой физике благодаря своему исследованию о бозонах и черных дырах.
Лоран может быть даже самым молодым человеком в мире, получившим докторскую степень в этой области. Однако точно сказать невозможно, ведь настоящей рейтинговой системы для сравнения не существует.
Что изменится в области украинской науки?
- Правительство согласовало увеличение размера премии президента Украины для молодых ученых.
- С 1 января 2026 года суммы вырастут с 40 до 210 тысяч гривен.
- Ежегодно будут присуждать до 40 премий, сообщил глава МОН Украины Оксен Лисовой.
- И добавил, что приняли также новое Положение о Премии Кабинета Министров Украины за разработку и внедрение инновационных технологий.