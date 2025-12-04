Мовиться про студента Антверпенського університету Лорана Сімонса. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Science Alert.
Дивіться також Премії президента для молодих учених зростуть у рази: які ще зміни очікують на сферу науки
Що відомо про цього студента?
Лоран Сімонс захистив свою дисертацію цього тижня в Антверпенському університеті.
Хлопець має фотографічну пам'ять та IQ 145. Він почав навчатися у віці чотирьох років. У 6 років закінчив початкову школу. Коли йому було 11 років, Лоран поставив собі амбітну й навіть божевільну ціль – безсмертя або принаймні продовження життя. Це сталося після втрати дідуся і бабусі.
У віці 12 років хлопець здобув ступінь магістра з квантової фізики завдяки своєму дослідженню про бозони та чорні діри.
Лоран може бути навіть наймолодшою людиною у світі, яка здобула докторський ступінь у цій галузі. Однак точно сказати неможливо, адже справжньої рейтингової системи для порівняння не існує.
Дивіться також Уряд погодив новації для коледжів та вишів: чого чекати студентам
Що зміниться у галузі української науки?
- Уряд погодив збільшення розміру премії президента України для молодих учених.
- З 1 січня 2026 року суми зростуть з 40 до 210 тисяч гривень.
- Щороку присуджуватимуть до 40 премій, повідомив очільник МОН України Оксен Лісовий.
- І додав, що ухвалили також нове Положення про Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій.