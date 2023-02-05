Как отмечают в министерстве образования Австрии, более 5,5 тысяч украинских детей посещают начальную школу. Почти 5,5 тысяч – низкий уровень общеобразовательной высшей школы или среднюю школу. Еще около 2 тысяч – высшая степень средней школы.

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Сколько учеников из Украины учится в школах Австрии

Министр образования Австрии Мартин Полашек заявил, что интеграция украинских детей и молодежи работает.

Так, в стране для лучшей интеграции для украинских школьников создали переходные курсы для улучшения знания немецкого языка. Также увеличили количество отдельных классов немецкого языка. Их должны посещать дети, недостаточно хорошо знающие немецкий.

В этих классах дети изучают этот язык до 20 часов в неделю. При этом посещают вместе со своим основным классом только такие предметы как:

рукоделие;

музыка;

физкультура.

Сейчас в Австрии есть 1415 классов по изучению немецкого языка, 580 из них – в Вене.