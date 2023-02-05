Як зазначають у міністерстві освіти Австрії, понад 5,5 тисячі українських дітей відвідують початкову школу. Майже 5,5 тисячі – нижчий рівень загальноосвітньої вищої школи або середню школу. Ще близько 2 тисяч – вищий ступінь середньої школи.

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Скільки учнів з України вчиться у школах Австрії

Міністр освіти Австрії Мартін Полашек заявив, що інтеграція українських дітей та молоді працює.

Так, у країні задля кращої інтеграції для українських школярів створили перехідні курси для покращення знання німецької мови. Також збільшили кількість окремих класів німецької мови. Їх мають відвідувати діти, які недостатньо добре знають німецьку.

У цих класах діти вивчають цю мову до 20 годин на тиждень. При цьому відвідують разом зі своїм основним класом лише такі предмети як:

рукоділля;

музика;

фізкультура.

Наразі в Австрії є 1 415 класів з вивчення німецької мови, 580 з них – у Відні.

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Як вчаться українські школярі за кордоном

Заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону нагадав, що для українських школярів за кордоном передбачено кілька варіантів навчання: