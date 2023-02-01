Ірина Петрів разом із сином перебуває у Швейцарії. Вона розповіла, як відбувається навчання її дитини і з якими труднощами хлопець зіштовхується під час здобуття освіти.

Читайте "Дитина знепритомніла": що під час навчання за кордоном загрожує українським учням

Як українські діти-біженці навчаються у школах Швейцарії

Петрів зазначила, що її син – п'ятикласник. Він навчається одразу в трьох школах. Офлайн відвідує місцевий навчальний заклад у Цюриху. Хлопець вчиться в інтегрованому класі разом з іншими немісцевими дітьми. Вивчає німецьку, англійську мови, мистецтво та спорт. Української мови, літератури та історії України у цій школі для вивчення немає.

Відтак жінка розповіла, що її син продовжує здобувати освіту в українській школі онлайн. Також відвідує місцеву українську суботню школу, аби перебувати в українському середовищі. Це важливо, аби не забути рідну мову та традиції.

У цій суботній школі українські вчителі викладають рідну мову, літературу, історію та народознавство. Діти вчаться у приміщенні англійської школи, яка у вихідні не працює. Заклад також організував роботу українського хору та майстер-класи з українським контекстом.

При цьому Ірина зазначає: їм дуже бракує українського середовища. І наголошує, що діти сильно завантажені через навчання, тож не встигають читати українські книги та дивитися мультики рідною мовою. Відтак іноземна мова поступово заміщує українську. Бути на контакті з Україною все ж допомагають українські школи.

До теми Чи обов'язково учням, які з кордоном, паралельно вчитися в українській школі

Як вчаться українські школярі за кордоном

Заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону нагадав, що для українських школярів за кордоном передбачено кілька варіантів навчання: