За дело взялись правоохранители области. Об инциденте им сообщила директор учебного заведения.

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В Киевской области ученик распилил газ в лицее

Озорником оказался восьмиклассник. Так, 13-летний парень во время перерыва распил опасную жидкость в коридоре возле своего класса.

Полиции он объяснил, что это сделал случайно.

В то же время из лицея эвакуировали детей и учителей.

Пострадавших нет.

Правоохранители по факту хулиганства приступили к досудебному расследованию.

При этом просят родителей объяснять детям правила поведения и последствия, которые могут возникнуть в случае их несоблюдения.

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