За справу взялися правоохоронці області. Про інцидент їм повідомила директорка навчального закладу.
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На Київщині учень розпилив газ у ліцеї
Бешкетником виявився восьмикласник. Так, 13-річний хлопець під час перерви розпилив небезпечну рідину в коридорі біля свого класу.
Поліції він пояснив, що зробив це випадково.
У той же час з ліцею евакуювали дітей та вчителів.
Постраждалих немає.
Правоохоронці за фактом хуліганства розпочали досудове розслідування.
При цьому просять батьків пояснювати дітям правила поведінки та наслідки, які можуть настати у разі їх недотримання.
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На Київщині вихователька катувала 9-річну дівчинку
- Начальник Головного управління Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов повідомив громадськість про те, що у Фастівському районі Київської області вихователька знущалася з дитини.
- Жінка катувала 9-річну дівчинку – на тілі потерпілої виявили січені рани.
- Як виявилося, такі методи "виховання" у закладі застосовували вже не вперше. Усіх 19 дітей дитячого будинку відправили у лікарню на обстеження.
- Водночас 51-річну зловмисницю затримали та помістили в ізолятор. Тепер жінці загрожує до 6 років позбавлення волі.