За справу взялися правоохоронці області. Про інцидент їм повідомила директорка навчального закладу.

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На Київщині учень розпилив газ у ліцеї

Бешкетником виявився восьмикласник. Так, 13-річний хлопець під час перерви розпилив небезпечну рідину в коридорі біля свого класу.

Поліції він пояснив, що зробив це випадково.

У той же час з ліцею евакуювали дітей та вчителів.

Постраждалих немає.

Правоохоронці за фактом хуліганства розпочали досудове розслідування.

При цьому просять батьків пояснювати дітям правила поведінки та наслідки, які можуть настати у разі їх недотримання.

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