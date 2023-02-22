Освітні хаби за кордоном виконують багато функцій, зокрема допомагають отримати українську освіту чи опанувати якусь професію. Цікаво, що Україні є 9 таких хабів, ще 9 – в різних країнах світу, передає 24 Канал.

Важливо Як отримати українську шкільну освіту за кордоном

Навіщо потрібні освітні хаби

За словами міністра освіти Сергія Шкарлета, українські освітні хаби визначені пріоритетним проєктом у сфері освіти під час війни, яку розв’язала Росія.

Цей проєкт системно реалізує концепцію навчання впродовж життя і допомагає школярам продовжувати навчання, вчити іноземну мову, а їхнім батькам – отримати роботу чи відкрити власну справу.

Зокрема, такі заклади допомагають:

  • дітям-біженцям надолужити навчання та продовжити здобувати освіту за українськими програмами.
  • водночас батьки школярів зможуть опанувати актуальні IT-професії та ті, які потрібні на ринку праці, що сприятиме у подальшому працевлаштуванні.

В Іспанії відкрили освітній хаб

Днями український освітній хаб розпочав діяльність в іспанському місті Валенсія. Загалом у цій країні наразі мешкає понад чверть мільйона українців.

Міністр освіти повідомив, що там українці зможуть пройти курси вивчення іспанської мови для дітей та дорослих, отримати гуманітарну допомогу, консультації іспанських юристів і адвокатів та психологічну підтримку.

Крім того, незабаром планується запуск навчальних класів з програмування, вивчення української мови та математики, а також доставлять української літератури до іспанських бібліотек у Валенсії.

В яких ще країнах є освітні хаби

Перші освітні хаби були відкриті в Україні, нині мережа вже функціонує у восьми країнах ЄС та у Великій Британії.

"Процес відкриття хабів триватиме і надалі, адже ми отримуємо все більше нових заявок від інших країн, що бажають допомогти українцям, які вимушено емігрували до цих держав", – кажуть у МОН.

Де в Україні розташовані освітні хаби:

  • Києві,
  • Вінниці,
  • Рівному,
  • Хмельницькому,
  • Чернівцях,
  • Тернополі,
  • Львові,
  • Луцьку,
  • Ужгороді.

У яких країнах є українські освітні хаби:

  • Велика Британія (Лондон),
  • Польща (Варшава),
  • Словаччина (Братислава),
  • Чехія (Прага),
  • Німеччина (Лейпциг),
  • Швейцарія (Женева),
  • Угорщина (Будапешт),
  • Болгарія (Софія),
  • тепер ще Іспанія (Валенсія).

Адреси та соцмережі кожного освітнього хабу в Україні та за кордоном – можна знайти на мапі за цим посиланням.