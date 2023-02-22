Освітні хаби за кордоном виконують багато функцій, зокрема допомагають отримати українську освіту чи опанувати якусь професію. Цікаво, що Україні є 9 таких хабів, ще 9 – в різних країнах світу, передає 24 Канал.
Важливо Як отримати українську шкільну освіту за кордоном
Навіщо потрібні освітні хаби
За словами міністра освіти Сергія Шкарлета, українські освітні хаби визначені пріоритетним проєктом у сфері освіти під час війни, яку розв’язала Росія.
Цей проєкт системно реалізує концепцію навчання впродовж життя і допомагає школярам продовжувати навчання, вчити іноземну мову, а їхнім батькам – отримати роботу чи відкрити власну справу.
Зокрема, такі заклади допомагають:
- дітям-біженцям надолужити навчання та продовжити здобувати освіту за українськими програмами.
- водночас батьки школярів зможуть опанувати актуальні IT-професії та ті, які потрібні на ринку праці, що сприятиме у подальшому працевлаштуванні.
В Іспанії відкрили освітній хаб
Днями український освітній хаб розпочав діяльність в іспанському місті Валенсія. Загалом у цій країні наразі мешкає понад чверть мільйона українців.
Міністр освіти повідомив, що там українці зможуть пройти курси вивчення іспанської мови для дітей та дорослих, отримати гуманітарну допомогу, консультації іспанських юристів і адвокатів та психологічну підтримку.
Крім того, незабаром планується запуск навчальних класів з програмування, вивчення української мови та математики, а також доставлять української літератури до іспанських бібліотек у Валенсії.
В яких ще країнах є освітні хаби
Перші освітні хаби були відкриті в Україні, нині мережа вже функціонує у восьми країнах ЄС та у Великій Британії.
"Процес відкриття хабів триватиме і надалі, адже ми отримуємо все більше нових заявок від інших країн, що бажають допомогти українцям, які вимушено емігрували до цих держав", – кажуть у МОН.
Де в Україні розташовані освітні хаби:
- Києві,
- Вінниці,
- Рівному,
- Хмельницькому,
- Чернівцях,
- Тернополі,
- Львові,
- Луцьку,
- Ужгороді.
У яких країнах є українські освітні хаби:
- Велика Британія (Лондон),
- Польща (Варшава),
- Словаччина (Братислава),
- Чехія (Прага),
- Німеччина (Лейпциг),
- Швейцарія (Женева),
- Угорщина (Будапешт),
- Болгарія (Софія),
- тепер ще Іспанія (Валенсія).
Адреси та соцмережі кожного освітнього хабу в Україні та за кордоном – можна знайти на мапі за цим посиланням.