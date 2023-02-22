Образовательные хабы за границей выполняют много функций, в частности помогают получить украинское образование или овладеть какой-либо профессией. Интересно, что Украине есть 9 таких хабов, еще 9 – в разных странах мира, передает 24 Канал.

Важно Как получить украинское школьное образование за границей

Зачем нужны образовательные хабы

По словам Министра образования Сергея Шкарлета, украинские образовательные хабы определены приоритетным проектом в сфере образования во время войны, которую развязала Россия.

Этот проект системно реализует концепцию обучения на протяжении жизни и помогает школьникам продолжать обучение, учить иностранный язык, а их родителям получить работу или открыть собственное дело.

В частности, такие заведения помогают:

детям-беженцам наверстать обучение и продолжить получать образование по украинским программам.

в то же время родители школьников смогут овладеть актуальными IT-профессиями и необходимыми на рынке труда, что будет способствовать в дальнейшем трудоустройстве.

Пока одни родители мечтают об успешной карьере своего ребенка, другие выбирают дистанционную школу "Оптима", где в рамках сотрудничества с Amazon учащиеся-подростки бесплатно испытывают свои силы в ИТ-технологиях. Узнайте условия обучения и обеспечите школьнику легкий старт в перспективной отрасли.

В Испании открыли образовательный хаб

На днях украинский образовательный хаб начал работу в испанском городе Валенсия. Всего в этой стране живет более четверти миллиона украинцев.

Министр образования сообщил, что украинцы смогут пройти курсы изучения испанского языка для детей и взрослых, получить гуманитарную помощь, консультации испанских юристов и адвокатов и психологическую поддержку.

Кроме того, в скором времени планируется запуск учебных классов по программированию, изучению украинского языка и математики, а также доставят украинскую литературу в испанские библиотеки в Валенсии.

В каких еще странах есть образовательные хабы

Первые образовательные хабы были открыты в Украине, сейчас сеть уже функционирует в восьми странах ЕС и Великобритании.

"Процесс открытия хабов будет продолжаться и дальше, ведь мы получаем все больше новых заявок от других стран, желающих помочь украинцам, вынужденно эмигрировавшим в эти государства", – говорят в МОН.

Где в Украине расположены образовательные хабы:

Киеве,

Винницы,

Ровно,

Хмельницком,

Черновцы,

Тернополь,

Львов,

Луцк,

Ужгород.

В каких странах есть украинские образовательные хабы:

Великобритания (Лондон),

Польша (Варшава),

Словакия (Братислава),

Чехия Прага),

Германия (Лейпциг),

Швейцария (Женева),

Венгрия (Будапешт),

Болгария (София),

теперь еще Испания (Валенсия).

Адреса и соцсети каждого образовательного хаба в Украине и за рубежом – можно найти на карте этой ссылкой.