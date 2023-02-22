Образовательные хабы за границей выполняют много функций, в частности помогают получить украинское образование или овладеть какой-либо профессией. Интересно, что Украине есть 9 таких хабов, еще 9 – в разных странах мира, передает 24 Канал.

Важно Как получить украинское школьное образование за границей

Зачем нужны образовательные хабы

По словам Министра образования Сергея Шкарлета, украинские образовательные хабы определены приоритетным проектом в сфере образования во время войны, которую развязала Россия.

Этот проект системно реализует концепцию обучения на протяжении жизни и помогает школьникам продолжать обучение, учить иностранный язык, а их родителям получить работу или открыть собственное дело.

В частности, такие заведения помогают:

  • детям-беженцам наверстать обучение и продолжить получать образование по украинским программам.
  • в то же время родители школьников смогут овладеть актуальными IT-профессиями и необходимыми на рынке труда, что будет способствовать в дальнейшем трудоустройстве.

В Испании открыли образовательный хаб

На днях украинский образовательный хаб начал работу в испанском городе Валенсия. Всего в этой стране живет более четверти миллиона украинцев.

Министр образования сообщил, что украинцы смогут пройти курсы изучения испанского языка для детей и взрослых, получить гуманитарную помощь, консультации испанских юристов и адвокатов и психологическую поддержку.

Кроме того, в скором времени планируется запуск учебных классов по программированию, изучению украинского языка и математики, а также доставят украинскую литературу в испанские библиотеки в Валенсии.

В каких еще странах есть образовательные хабы

Первые образовательные хабы были открыты в Украине, сейчас сеть уже функционирует в восьми странах ЕС и Великобритании.

"Процесс открытия хабов будет продолжаться и дальше, ведь мы получаем все больше новых заявок от других стран, желающих помочь украинцам, вынужденно эмигрировавшим в эти государства", – говорят в МОН.

Где в Украине расположены образовательные хабы:

  • Киеве,
  • Винницы,
  • Ровно,
  • Хмельницком,
  • Черновцы,
  • Тернополь,
  • Львов,
  • Луцк,
  • Ужгород.

В каких странах есть украинские образовательные хабы:

  • Великобритания (Лондон),
  • Польша (Варшава),
  • Словакия (Братислава),
  • Чехия Прага),
  • Германия (Лейпциг),
  • Швейцария (Женева),
  • Венгрия (Будапешт),
  • Болгария (София),
  • теперь еще Испания (Валенсия).

Адреса и соцсети каждого образовательного хаба в Украине и за рубежом – можно найти на карте этой ссылкой.