В школах Германии значительно возросло количество учеников из Украины

Так, количество учеников из Украины, зарегистрированных в немецких школах, достигло почти 210 тысяч. Об этом сообщили во время собрания министров образования и культуры земель Германии в Берлине.

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В школах Германии возросло количество учеников из Украины

Точная цифра украинских детей, получающих образование в школах Германии, составляет 209 602 человек. А еще неделю назад было почти на 1,7 тысячи детей меньше. Эти данные касаются учеников школ и профессионально-технических училищ.

К слову, по состоянию на конец февраля в польских школах и садиках обучалось почти 188 тысяч детей из Украины, приехавших в страну после 24 февраля 2022 года.

При этом в Еврокомиссии убеждены, что украинцы останутся в Германии и Польше, в частности, на долгие годы после окончания войны.

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Как учатся украинские школьники за границей

Заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире национального телемарафона напомнил, что для украинских школьников за границей предусмотрено несколько вариантов обучения: