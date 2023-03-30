В школах Германии значительно возросло количество учеников из Украины

30 марта 2023, 16:01
Читати новину українською

Источник:

Berliner Zeitung

В начале учебного года 2022 – 2023 в немецких школах училось около 180 тысяч украинских детей. На сегодняшний день эта цифра выросла.

Автор: Марія Волошин