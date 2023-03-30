В школах Германии значительно возросло количество учеников из Украины
Источник:Berliner Zeitung
В начале учебного года 2022 – 2023 в немецких школах училось около 180 тысяч украинских детей. На сегодняшний день эта цифра выросла.
Так, количество учеников из Украины, зарегистрированных в немецких школах, достигло почти 210 тысяч. Об этом сообщили во время собрания министров образования и культуры земель Германии в Берлине.
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В школах Германии возросло количество учеников из Украины
Точная цифра украинских детей, получающих образование в школах Германии, составляет 209 602 человек. А еще неделю назад было почти на 1,7 тысячи детей меньше. Эти данные касаются учеников школ и профессионально-технических училищ.
К слову, по состоянию на конец февраля в польских школах и садиках обучалось почти 188 тысяч детей из Украины, приехавших в страну после 24 февраля 2022 года.
При этом в Еврокомиссии убеждены, что украинцы останутся в Германии и Польше, в частности, на долгие годы после окончания войны.
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Как учатся украинские школьники за границей
Заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире национального телемарафона напомнил, что для украинских школьников за границей предусмотрено несколько вариантов обучения:
- онлайн в своей украинской школе;
- "семейная" форма;
- Международная украинская школа (МУШ) – экстернатная форма обучения. Ее поддерживают 38 европейских учебных заведений.