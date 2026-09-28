"Внутри есть люди": глава МОН отреагировал на обстрел россиянами здания НАН Украины

Сегодня, 28 сентября, россияне в очередной раз нанесли удары по Киеву. Зафиксированы попадания в здание Национальной академии наук Украины.

В результате удара вражеского дрона возник пожар. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава МОН Украины Андрей Бутенко.

Что написал министр образования и науки

Чиновник сообщил, что внутри здания находятся люди. На месте уже работают спасатели. По предварительной информации, один человек погиб, также есть пострадавшие.

Бутенко также выразил соболезнования родным и близким жертв этой атаки.

В результате атаки также поврежден один из корпусов Министерства образования и науки Украины. Среди сотрудников министерства пострадавших нет,

– добавил министр.

И добавил, что Россия продолжает целенаправленный террор против гражданского населения.

Под ежедневными ударами оказываются и украинское образование, и наука. Враг наносит удары по детским садам, школам, колледжам, университетам и научным учреждениям. Разрушая образовательную и научную инфраструктуру, Россия пытается запугать детей, родителей, педагогов и ученых, нарушить образовательный процесс и нормальную работу наших учреждений,

– заявил глава МОН.



Атака на здание НАН Украины / фото с телеграм-канала Андрея Бутенко

При этом чиновник подчеркнул, что безопасность должна оставаться приоритетом при организации образовательного процесса или работы учреждений с учетом ситуации с безопасностью. И поблагодарил спасателей, медиков и все службы, которые ежедневно работают на местах.

Что говорят в МИД

Глава МИД Украины Андрей Сибига также отреагировал на этот удар россиян.

Цинизма России нет предела. Научное учреждение, в котором во время рабочего дня находились многие люди, стало очередной мишенью российского террора,

– акцентировал он.

И подчеркнул, что Россия сознательно расширяет пределы того, что, по ее мнению, мир готов терпеть. По его словам, каждое нападение, которое остается без решительного ответа, только поощряет следующее. Поэтому Украине срочно требуются дополнительные ракеты-перехватчики для защиты городов. Следует применить также более жесткие санкции, чтобы лишить Россию ресурсов для войны.

Россия должна понять: каждый удар будет иметь последствия. Цена нападений на гражданских людей Украины должна стать невыносимой для агрессора,

– подчеркнул Сибига.

И призвал ЮНЕСКО – организацию, призванную, в частности, защищать науку и научное сообщество, – лишить государство-агрессора права голоса и права быть избранным в любые руководящие или рабочие органы.

Что известно о атаке на здание НАН в Киеве