Как будут учиться студенты разных вузов Львова в рамках учебного года 2023 – 24

Руководители вузов могут самостоятельно определять формат обучения в новом учебном году. А он для большинства студентов стартует уже 1 сентября.

Так, студенты вузов в городе Льва будут в основном учиться очно или в смешанном формате. Подробно об учебе во львовских ЗВО читайте дальше.

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Как будут учиться студенты разных вузов Львова

ЛНУ имени Ивана Франко

Во Львовском национальном университете имени Ивана Франко студенты 1 – 3 курсов с 1 сентября будут учиться очно, 4-го – в смешанном формате. Для второго курса магистратуры занятия будут проводить в смешанном формате, а первый курс начнет обучение с 7 сентября в таком же формате.

"Львовская политехника"

В "Львовской политехнике" студенты 1 – 4 курсов будут учиться офлайн. Первый-второй курс будет получать образование в первую смену, 3 – 4 курс – во вторую. Магистранты и аспиранты будут учиться по смешанной форме: лекции будут проходить онлайн, практические занятия – в аудиториях.

Что интересно, теперь в вузе не будет больших перерывов между парами. Пятиминутные перерывы отменили, так что пара будет длиться непрерывно 1 час 20 минут.

ЛНМУ имени Даниила Галицкого

Во Львовском национальном медицинском университете имени Даниила Галицкого новый учебный год стартует 1 сентября в смешанном формате. Лекции будут проходить онлайн, практические и лабораторные занятия – в аудиториях.

Львовский лесотехнический университет

В Национальном лесотехническом университете Украины учебный год стартует 4 сентября в очном формате для всех студентов.

Академия книгопечатания

В Украинской академии книгопечатания студенты 1 курса будут учиться в аудиториях. Детальнее о формате обучения у других студентов деканы сообщат на встречах.

Львовский университет природопользования

Во Львовском национальном университете природопользования обучение также будет проходить офлайн.