Уроков истории в школах станет больше: украинцы устроили жаркий спор из-за смены нагрузки

В украинских школах увеличили количество учебных часов по истории и гражданскому образованию для учащихся 7 – 9 классов. Это решение вызвало оживленную дискуссию среди украинцев: одни считают, что истории в школьной программе действительно не хватало, другие задаются вопросом, почему не придется ли ради дополнительных часов сокращать другие предметы.

Спор разгорелся в Threads, где пользовательница yasnosonechko предложила угадать, "за счет каких предметов" увеличат количество часов. В комментариях быстро упомянули математику, физику, химию, физкультуру и даже потребность страны в инженерах, однако мнения относительно самих изменений разделились.

Печенеги, инженеры и физкультура: с чего начался спор

Автор поста обратила внимание именно на то, откуда школы будут брать дополнительное учебное время.

Скриншот Threads

В ответ на один из комментариев она пояснила, что не выступает против усиления истории, однако напомнила и о потребности в технических специалистах.

Однако ничего не имею против печенегов, но стране нужны инженеры,

– пишет пользовательница yasnosonechko в Threads.

Скриншот из Threads

Часть участников дискуссии, напротив, поддержала увеличение количества часов. Они подчеркивали, что школьникам важно лучше знать историю Украины, хотя и предлагали найти дополнительное время за счет других предметов.

Так и хорошо, что истории будет больше. Чтобы потом уже никому не было "не все так однозначно с печенегами". Было бы хорошо, чтобы за счет физкультуры или технологии,

– пишет пользовательница tetiana_tatka1 в Threads.

Другие пользователи обратили внимание, что количество часов истории в разных классах и учебных планах может отличаться. Некоторые в комментариях даже начали сравнивать свои школьные расписания и подсчитывать, как именно можно распределить дополнительное время между 7, 8 и 9 классами.

В комментариях заговорили о "перекосе" в программе

Больше всего вопросов вызвала судьба точных и естественных наук. Среди возможных предметов, на которых, по мнению пользователей, могут сократить количество часов, называли математику, физику, химию и биологию.

Скриншот Threads

Скриншот Threads

Отдельно в дискуссии упоминали физкультуру и новые учебные курсы. Одна из пользовательниц написала, что увеличение количества часов истории само по себе считает оправданным, однако ее больше беспокоит общее распределение учебного времени.

А вот физкультура будет 3 раза в неделю, и уроки никто не отменит,

– пишет пользовательница ukrainian.tutor.zinchenko в Threads.

Звучала и более широкая критика того, как меняется соотношение между различными направлениями школьного образования.

То в одну сторону, то в другую. То математику набивают, то взялись за гуманитаризацию,

– пишет пользовательница nataliia_kryshtal в Threads.

Скриншот Threads

В то же время это всего лишь мнения участников дискуссии. Утверждения о том, что дополнительные часы истории обязательно отнимут у математики, физики или другого конкретного предмета, в официальных документах МОН нет.

Что на самом деле изменило МОН?

На самом деле речь идет не о двух дополнительных уроках истории каждую неделю. В Государственном стандарте базового среднего образования суммарное количество часов на предметы гражданской и исторической образовательной отрасли увеличили на два часа за весь цикл обучения в 7–9 классах.

Эти изменения являются частью более широкого обновления государственных стандартов общего среднего образования. В МОН пояснили, что они призваны расширить возможности школ в организации обучения и подготовить систему к переходу на профильное среднее образование с 2027 года.

17 августа МОН уже внесло соответствующие изменения в Типовую образовательную программу для 5–9 классов. В то же время школы разрабатывают собственные образовательные программы на ее основе, а педагогические рады имеют определенную свободу в распределении учебных часов в рамках установленных требований.

Поэтому единого ответа на вопрос, "за счет какого предмета" появится дополнительное время, для всех школ нет. Из официальных документов не следует, что для укрепления истории по всей Украине обязательно должны сократить именно математику, физику, химию или физкультуру – конкретный учебный план будет зависеть от решений учебного заведения в рамках новых требований.